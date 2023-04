KLÕPS | Rõõmusõnum: „Harry Potteri“ täht Daniel Radcliffe sai isaks!

Darke'i beebiootus tuli avalikuks märtsi lõpus, kui tema ja Radcliffe jäid koos paparatsofotodele, kust oli näha, et naisel on ees ümar beebikõht. Piltide järgi võis aimata, et paari esiklapse sündi ei pea enam kaua ootama. „Daniel ja Erin ei jõua lapse sündi ära oodata. Nad on väga rõõmsad ja ootavad väga, et olla kolmeliikmeline perekond,“ rääkis paari tundev allikas märtsi lõpus väljaandele Mirror.