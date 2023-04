Filmidiiva Ada Lundveri terava keele eest tasus tundlikumal natuuril peitu pugeda

Etenduses rullub lahti möödunud ajastu suurima filmi- ja estraaditähe, lummava ja särava Ada Lundveri elukäik. Kes on etendust juba näinud, ütlevad, et selles on nii draamat, kirge, armastust, valu kui ka palju huumorit.

Ada Lundverit tema eluajal tundnud inimesed räägivad kui ühest suust, et lisaks sellele, et Ada oli piltilus, oli tal ka terav keel ja suurepärane huumorimeel. Seda tõestas naine ka oma aastal 2010 ilmunud raamatus „Ada Lundver. Minu elu sõnas ja pildis“, kus ta kõneleb oma näitlejakarjäärist, armumistest, sõpradest – kõike seda talle omase huumoriga, kus naeru kõrval võivad olla ka pisarad. „Ja siin ma nüüd olen – 68aastane naine, kel pole oleviku ega tuleviku suhtes kindlust,“ kirjutab Ada Lundver oma raamatus. „Ja minusuguseid on küll ja veel. Kui majaperemees ühel päeval otsustab, et talle on seda korterit vaja – kuhu ma siis lähen? Tänavale? Ma pole mõelnud, et oh, kui oleksin sündinud mõnel teisel ajal, mõnes teises paigas, teiste võimalustega ... Oleks tädil rattad, oleks omnibuss!“

Ada hiidlaslik huumorimeel

Adale meeldis teha nalja nii enda kui ka teiste üle. Näiteks rääkis ta oma naabrist nii: „Üks mu naaber jäi hiljaaegu pensionile, aga juba kolmandal päeval hakkas kodus ennast halvasti tundma ning läks oma vanasse armsaks saanud töökohta tagasi – ta töötas nimelt likööri- ja veinitehases degustaatorina.“ Nali on nii naabri kui ka Ada enda kulul, sest kahjuks oli filmidiiva ka ise oma elu viimastel aastatel hädas alkoholisõltuvusega.

„Kallis Vello, mõtlen sinule tihti, olen jälle rase sinust, mis me nüüd teeme? Musi-musi!“ – Ada Lundver

Enda kulul tegi Ada Lundver nalja ka Lea Arme kirja pandud 2001. aastal ilmunud raamatus „Ada Lundver. Millal ma olin staar?“. Näiteks arutleb filmidiiva seal järgmiselt: „Ilusaid mehi nägi vanasti ikka ... Imelik küll, tänapäeval neid enam ei kohta. Või ei näe ma enam hästi?“