FOTOD | Egert Milder läks taas tütrega kahekesi reisile: hambaid saab ka lennujaama vetsus pesta

„Väike update (värskendus – toim) omaltpoolt, et elu kahe lapsega on praegu selline, et vanemad ei jõua ise mitte midagi teha. Või siis kõike ainult ühe käe või kolme varbaga, aga liiga kaua ei saa teha, sest muidu läheb kõrvulukustavaks lää-lää-läätamiseks,“ kirjutas Egert oma postituse juurde.

„Ärkasime näiteks täna kell 7, sest lähme Milliga kahekesi reisile. 2 tundi oli kodus aega ettevalmistusteks, aga hambaid pesta nagu ei jõudnudki. Piret ütleb ikka, et hapnikumask tuleb kõigepealt endale pähe panna ja siis last aidata, aga mul on bänditegemisest kõrvad sutsu tundlikumad ja üldse ei viitsi kõvemat kisa taluda. Aga näe, kõik asjad ikkagi lõpuks laabuvad. Hambaid saab ju ka lennujaama vetsus pesta. Pole hullu midagi. Hakuna matata!“ jagas Egert reisiseikluse algust.

Milli ja Egert saadavad kõigile Tbilisist tervitusi. Armas reisitandem külastas ka Tbilisi kuulsaid väävlisaunu, mida on kaks ja mis asuvad praktiliselt kõrvuti.

Mõned kuud tagasi tunnistas Egert, et kaheaastase lapsega reisile minna oli paras julgustükk, aga tagantjärele mõeldes oli see tema elu üks parimaid nädalaid. Egerti sõnul oli kõige raskem väljakutse see, et reisil olles ei saa väikesele lapsele kurta. „Kui käin naisega reisil, siis mul on, kellega rääkida. Tütrele kurtma ei hakka. Ma lihtsalt neelasin alla selle ja läksin edasi,“ tõdes Milder, kelle sõnul ei olnud reisil olles vajagi otseselt millegi üle kurta.

Piret Järvis-Milderi ning Egerti perre sündis 21. märtsil teine laps, poeg, kes sai vägeva nime – Max Milder.

Egert rääkis Kroonikale, et nimi sündis ühel pikal jalutuskäigul, kui nad tegid nimedele n-ö ajurünnaku, ja kui Piret just nime Max välja hõikas, tundus korraga mõlemale, et see ongi see!