Andres Puusepp avaldas tegeliku põhjuse, miks ta abikaasast lahku läks

Andres tunnistab, et polnud juba pikemat aega abielus õnnelik. Viimaks võttis ta julguse kokku ning tegi otsustava sammu oma isikliku heaolu nimel. „See oli keeruline, lahkuminekuotsuseid ei tehta üle öö. Aga tundsin mingil hetkel, et meie huvid ja vaatenurgad ei klapi enam. Kõlab klišeelikult, kuid tundsin, et olime lahku kasvanud.“

„Olime seal jah, sest Sandra töötab TV3s ja mina töötan raadios,“ selgitas Andres. Küsimusele, kas nad on Sandraga paar, ei andnud Andres toona otsest vastust: „Ma ei ütle praegu midagi sellepärast, et mul ei ole praegu midagi öelda. Kui on, eks siis ütleme varsti... Kuid praegu ma seda küll kinnitada ei saa.“

Andres, kes on varem kinnitanud, et läks oma abikaasast Birgitist lahku, lisas, et abielulahutus pole juriidiliselt veel jõustunud. „Mul on praegu lahutusprotsess pooleli, sellepärast ei kergita saladuseloori ka. Kui see etapp on tehtud, siis on võimalik edasi minna.“