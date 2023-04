KUULA | Fenkii andis välja uue singli „dom pérignon“, mis pannakse uute lugude võistlustules proovile juba sel pühapäeval

Laul sai sahtlisse kirjutatud juba poolteist aastat tagasi. Alguses katsetasid fenkii ja Harhan selle loo puhul erinevaid stiile, et mõista, mismoodi see lugu paremi töötada võiks - reggaeton, dnb jms. Mõned kuud tagasi tuli poistel meelde, et võiks loo lõpni teha: „Jälle hakkasime eksperimenteerima ja tuli midagi täitsa uut - afrobeat, midagi mis me pole kunagi varem teinud. Eesmärgiks võtsime osalemise Uue laulu konkursil ja pakkuda inimsetel showd, mida ka ehk Eestis nii palju võib-olla ei viljeleta.“

Fenkii astub „Uus laul 2023“ võistlustulle juba sel pühapäeval, kell 20 telekanalil TV3!

Fenkii on tuntud oma esinduslike videote poolest. „dom pérignoni“ visuaal sai puhkusehõnguline ja troopiline ning filmiti Indoneesias. Fenkii: „Videoga lihtne jutt, kuna laul ise pigem selline suvine/chill ja mul oli tulemas minu kaua oodatud puhkus, siis mõtlesingi, et äkki teen midagi seal. Õnneks mu kallis naine Lina on samuti videovaldkonnast - ehk tema siis oligi mu operaator. Seekordne video sai pigem lihtne, troopiline, positiivsed.“

Vene juurega fenkii on kohalikul muusikamaastikul juba tuttav nimi. 2020. aastal avaldatud debüütsingel „saame tuttavaks“ lõi hulganisti laineid TikTokis. Eelmise aasta avas räppar „Teneti“ stiilis mööda Laagna teed buss number 67 katusel sõites. Kevadel ilmus koostöös 5MIINUSE Põhja-Koreaga lugu „bangkok“, mis sai rohkesti eetriaega raadiotes. Kõrgete standarditega muusikavideod ja professionaalide käte all valminud biidid pole fenkiile võõrad.

Viimased 7 aastat on fenkii ehk Serj Rimma töötanud videoproduktsiooniga tegelevas ettevõttes Vita Pictura ja sealse kõrge taseme tõttu on ka fenkii standardid muusikavideotele väga kõrgeks kujunenud. Kohe kui fenkii sündis, teadis ta, et peab kogu oma kogemuse ja visiooni videomaailmast kaasa võtma.