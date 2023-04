Kuidas Ada Lundver filharmooniast glamuursesse esivarieteesse diskvalifitseeriti

Ada sobis varietesse imeliselt

Kõik varietees esinejad mõtlesid oma kostüümid ise välja ja Saareke on meenutanud, et Ada tegi mõnikord päris šokiteatrit – üks tema kleit oli eest kõrge kaelusega, aga selg oli kuni viimase võimaluseni paljas. Ada tegi oma etteaste ära ja kui siis ringi pööras, käis saalist kõva kahin läbi.

„Mulle tundub, et just varietees sai Ada näidata ennast kogu oma kauniduses ja säras, mis loodus talle andnud on. Kui estraad, konfereerimine, film lasid paista mõnd tahku tema olemusest, siis varietees puhkes Ada täies hiilguses. --- Adal oli eriline fluidum, tal tarvitses vaid lavale ilmuda, kui publik oli lummatud. Tal on suurepärane, jumalast antud lavaaura. Ada on sündinud täht,“ võtab Saareke nimetatud raamatus Ada varietee-elu kokku.