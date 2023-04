Edu jätkub! „Apteeker Melchior“ jõudis Kanadasse, Hispaaniasse, Tšehhi ja Saksamaale

„Apteeker Melchiori“ filmide produtsent Tanel Tatter ütles, et samal ajal kui kolmas film juhib Eesti kinoedetabelit, käib pidev töö ka rahvusvahelise leviga: „Apteeker Melchioril on tekkinud fänne juba päris paljudes riikides – kui möödunud aastal linastus film enam kui kümnes riigis, siis juba tänavu kevadel lisanduvad Kanada, Hispaania, Tšehhi, Saksamaa, Läti ja Türgi.“ Tatteri sõnul valmistab kõige suuremat rõõmu aga kodumaine kinopublik. Kolmandat filmi „Apteeker Melchior. Timuka tütar“ on Eesti kinodes vaatamas käinud juba üle 45 000 inimese. „Kuigi kevadised ilmad kutsuvad järjest enam ka loodusesse, ootame kõiki ajaloo- ja krimihuvilisi kinno „Apteeker Melchiori“ uutele seiklustele kaasa elama.“