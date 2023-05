INTERVJUU | Teleprodutsent Triin Luhats läbipõlemisest: piltlikult öeldes soovisin olla kägaras vannitoa põrandal

Triin Luhatsi (47) elu on sünnist saati kulgenud ajakirjanduse ja kultuuri vallas. Ajakirjanike lapsena hingas ta maast madalast legendaarse Ajakirjandusmaja hõngu ja ta on keskkooli lõpetamisest saadik enam-vähem pidevalt olnud televisiooniga seotud. Viimased kümme aastat on Triin Eesti suurima meelelahutussaadete tootja, teleproduktsioonifirma Ruut omaniku Kaupo Karelsoni parem käsi. Tänavusel EFTA auhinnagalal kuulutati Triin aasta sisuloojaks televisioonis.