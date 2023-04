„Ühes laulus on meil üsna vägivaldne tekst“ Kas hiiu kandleid tinistav Puuluup on hakanud 5miinuse tõttu ropendama?

Puuluubi liige Ramo Teder kinnitas, et Puuluup ei ole pidanud hakkama rohkem ropendama 5miinuse laulutekstide tõttu. „Anektoodid on prooviruumis läinud natuke ropumaks,“ naeris 5miinuse liige Kohver.

Teder sõnas aga, et ka Puuluubil on mõned laulud, kus vulgaarseid sõnu leidub, kuid need esinevad rohkem varjatud kujul. „Ühes laulus on meil tegelikult üsna vägivaldne tekst, üsna robustne – „Venna laul“.