Podcast Tissident x Sekspert | Kuidas eestlased seksivad? Vastused kõige intiimsematele küsimustele!

Kas enneaegne ejakulatsioon on probleem mehe või naise jaoks? Kuidas üheöösuhte puhul partnerit genitaalherpese eest kaitsta? Missugused kõrvalmõjud on antibeebipillidel? Mida teha, kui ei suuda seksi ajal erutuda? Kui suur on suur? Kõik need küsimused saavad Seksperdi poolt vastatud, kuid ka saatejuhid jagavad oma isiklikke kogemusi. Tuleb tõdeda, et saatejuhtide jaoks on Seksperdi vastustes päris mitu väga suurt üllatust.