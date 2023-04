Eesti-Ukraina koostöös valmib lühifilm pronksiööst

„Pronksiöö“ on lühifilm baaripidajast Aivarist (Hendrik Toompere), kes nõustub keset pronksiöö rahutusi oma baari varjule võtma ühe pealtnäha vagura vene paarikese (Stanislav Kolodub ja Marika Otsa). See heategu läheb eestlasele aga kalliks maksma, kui selgub, et hoole alla võetud noored ei olegi nii süütud, nagu paistis.