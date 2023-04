FOTO | Just nagu vanasti! Endine lapsstaar Honey Boo Boo tõmbas üle mitme aasta missikleidi selga

Alana ja Dralin tegid suhte avalikuks 2021. aasta septembris, kui Alana oli 16-aastane ja noormees 20-aastane. Fännid olid vanusevahe pärast mures, aga Alana vastas selle peale, et teda ei huvita. Alana rääkis Entertainment Tonightile, et kaks asja, mida nende suhte puhul enim kommenteeritakse on vanusevahe ja rasside erinevus. „Mind ei huvita, sest päeva lõpuks, mu õde kiidab heaks, tema ema kiidab heaks ja me oleme õnnelikud, niiet mida iganes fännid või mu vihkajad ka ei räägiks, mind väga ei huvita.“