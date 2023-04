Nicolas Cage meenutas oma elu raskeid aegu: näitleja võlad kerkisid mitme miljoni dollarini

Hollywoodi näitleja Nicolas Cage rääkis intervjuus oma minevikust ja avaldas, et seal peitud tema jaoks raskeid aegu. Muu hulgas tuli välja, et ühel hetkel pidi ta oma karjääri jooksul vastu võtma enda sõnul vastikuid rolle, et kuidagi hakkama saada oma hiiglasliku võlakoormaga. Ta avaldas, et oli varem tundnud huvi kinnisvaraturu vastu, kuid sattus finantsprobleemidesse, kui turg kokku kukkus.

„Ma olin üleliia huvitatud kinnisvarast. Turg kukkus kokku ja ma ei saanud sealt õigel ajal välja,“ tunnistas näitleja telesaates. „Ma maksin kõik oma võlad tagasi, neid oli umbes 6 miljonit dollarit,“ avaldas Cage veel ja lisas, et õnneks tal pankrotiavaldust esitada ei tulnud.

Saatejuht Alfonsi nentis, et Cage'i jaoks pidi tegu olema tõeliselt raske ajaga. „See oli raske, kindlasti,“ vastas Cage ja tõi välja, et mitmete rollide vastu võtmine aitas kahtlemata teda võlgadest välja. „Töö on alati olnud minu kaitseingel. See ei pruukinud olla kõige väärtuslikum töö, aga see oli ikkagi töö,“ lausus ta veel.

Seejärel rääkis Cage, et rahaprobleemidest vabanemiseks nõustus ta paljude filmidega, mis jõudsid DVD plaatidel kohe vaatajateni ning mille jaoks ei olnud vaja kinodes esilinastusi korraldada, vahendab New York Post. „Isegi siis, kui film ei kukkunud alati kõige paremini välja, teadsid nad, et ma ei tee seda kergekäeliselt, ma hoolin iga kord sellest,“ lausus Cage.

Ka varem on Cage rääkinud sellest, et võttis vastu mitmeid filmirolle, mis kõik alati edukad polnud ning ühe aasta jooksul lõi ta kaasa lausa nelja erineva filmi võtetel. „Ma pidin ikkagi leidma neis midagi, et endast kõik anda. Mõni neist oli suurepärane, kuid mõni neist mitte,“ lausus ta ühes aasta tagasi antud intervjuus.