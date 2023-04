Aprilli alguses viidi näitleja Jamie Foxx (55) ootamatult terviserikkega haiglasse ning tema ravi jätkub tänaseni. Nüüd on mitmed Foxxi kuulsad sõbrad kommenteerinud tema tervislikku seisundit ja on selgunud, et Foxxi terviserike oli niivõrd tõsine, et ta vajas elustamist.