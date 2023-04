Saadikutöö, laulmine ja perekond: Luisa Rõivas ütles lõpuks välja, mille arvelt ta seda kõike jõuab

Lauljatarina tuntud värske poliitik Luisa Rõivas avaldas, et tema ei vaja naistele soovitatud 8-9 unetundi ööpäevas. Luisa toimib väga hästi 5-6 tunniga ja see ongi tema edu saladus. Luisa mainis TV3 saates „Stuudio“ ka seda, et tema elu pole viimase kolme nädalaga drastiliselt muutunud. Lapsi nähakse ikka hommikuti ja õhtuti - nagu igas teises peres ja lapsed pole ka ise emmele tema uut töögraafikut ette heitnud. Lapsed pigem elavad kaasa ja on väga uhked, et ema riigikogus töötab.

Küsimuse peale, et kuidas Luisa otsustas üldse riigikogusse kandideerida, vastas ta, et aktiivsel kodanikul on kaks varianti, kas valida kedagi, keda usaldatakse või teha midagi ise. Luisa nägi kandideerimisega võimalust meie riiki seestpoolt paremaks muuta ja seda ta proovibki järgneva 4 aasta jooksul teha.

Hetkel on Luisa Rõivase suurimaks südameasjaks laste ja noorte vaimne tervis. Koos teise värske poliitikuga - Hendrik Johannes Terrasega veetakse noorte vaimse tervise toetusgruppi. Luisa mainis, et tore on näha kuidas vaikselt hakkavad tekkima igale poliitikule teemade portfellid, mida järgmised aastad ajada.

Pärast Luisa Rõivase esimest tööpäeva sai Kroonika värskelt poliitikult ka paar kommentaari. Juba toona mainis lauljatar, et tema sooviks on, et koalitsioonileppesse kirja saanud vaimse tervise teemad võiks nelja aastaga ka teoks saada, mitte pelgalt jututeemadeks jääda.

