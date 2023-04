Peeter Võsa kahtleb, kas Epp Kärsinil oleks talle midagi õpetada: olen näinud, kuidas proua ja neljajalgne loom ühte heitsid

„Huvitav, mina ei ole sinu koolitustel käinud. Epp, ma pean sulle tunnistama, et olen elus üsna palju asju näinud ihusilmaga. Seksist, sünnist surmani kuni isegi selleni välja, et Keskturu väravas proua ja neljajalgne loom ühte heitsid,“ paljastas Võsa kohe saate alguses ühe võikaima asja, mida tema silmad on näinud. Oma suure kogemuste pagasi tõttu ei näe telemees ka põhjust, miks ta peaks populaarsel koolitusel osalema.

Võsa võttis teemaks ka selle, et meedias on viimasel ajal spekuleeritud, et kes võivad teisi inimesi nõustada ja koolitada ning kes mitte. Pärast seda, kui Kärsin oli lugenud ette pika nimekirja koolidest ja koolitustest, mida ta on lõpetanud ja läbinud, lisas ta, et loeb palju teaduslikke artikleid ja hoiab end kursis maailmas toimuvaga, segas Võsa kiirelt vahele. „Maailmas toimub... Vabandust, ma lõikan vahele, kas maailmas toimub midagi säärast, millest mina mitte midagi veel ei tea?“ uuris Võsa.