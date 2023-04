Ameerika tuntuim naisinvestor ja multimiljonär teeb oma meestele ise abieluettepanekuid: emale valetad, et mees küsis

Barbara seletas Hannahile, et vastupidi käituda oleks natuke rumal. Kui mehega minna kõigepealt voodisse ja alles siis talle abieluettepanek teha, poleks mehel mingit põhjust abiellumiseks. „Võib-olla olen vanamoodne tüdruk, aga kui sa kõik hea (k.a seksi – toim) ära annad, on sul vähem võimu.“

Hannah uuris seejärel multimiljonärilt, kas rohkem naisi peaks oma kallimatele abieluettepanekuid tegema, mille peale Barbara vastas, et miks mitte. „Kui sa näed midagi, mida sa tahad, võid küsida. Ma ei saa aru, miks see nii suur asi on. Emale ütled ikka, et mees tegi ettepaneku.“