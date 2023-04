Elina Born avaldas oma hirmud enne rinnavähendusoperatsiooni: olin kindel, et ärkan keset narkoosi üles

Hommikuprogrammi saatejuht Andres Puusepp uuris Elina Bornilt raadioeetris lähemalt, kuidas lauljannal oli operatsioonile minna. Popstaar avaldas, et rinnavähendusoperatsioon oli tema elu esimene operatsioon üldse. „Öösel ma ei maganud,“ avaldas Elina, kuidas ta operatsioonieelse öö veetis ja lisas, et talle tehti enne operatsiooni narkoos.

Veel sõnas lauljanna, et ta ei teadnud, mida operatsioonist oodata. „Olin kindel, et mina olen kindlasti ju see inimene, kes ärkab ju keset narkoosi üles,“ rääkis ta ja avaldas, mis mõtted tal veel olid seoses operatsiooniga olnud. „Ma ei saa oma keha liigutada, ma ei saa märku anda, et kuulge halloo,“ lausus ta veel.

Seejärel meenutas Elina üht vana dokumentaalfilmi, mis ta näinud oli, kus polnud meditsiinitehnika veel nii laialdaselt levinud. „Ma ei tea, millal see dokumentaal tehtud oli. Ilmselt vanal kiviajal, kui operatsioone võib-olla tehti niimoodi, et ei olnud need monitorid teada, kas sul südamerütmis on midagi muutunud. Mina muidugi läksin sinna operatsioonisaali ka niimoodi, et ütlesin anestesioloogidele, et ei, mina ärkan kindlasti üles ja teie ei saa aru sellest. Ma ei saa ju oma näppe liigutada, teada anda,“ avaldas Elina oma mõtted enne operatsiooni.