Esimene tööots saatejuhina! Selgus, kellest saab Tenerifel filmitava Eesti tõsielusaate eetrinägu

Kristjani sõnul tuli jah-sõna päris kiiresti ja palju kaalumist rolli osas polnud. „Kui tuli pakkumine saadet juhtida ja tutvusin formaadiga, siis olin kohe põnevil ning ei saanud pakkumisele ei öelda. Olen ise viimastel aastatel olnud kvaliteetsete välismaa realityte fänn ja „Armastus võidab alati“ formaat oma põnevate nüansside ja originaalse ideega köitis kohe. Usun, et sellest tuleb viimaste aastate ehk isegi aegade põnevaim ja kvaliteetseim reality Eesti telemaastikul.“

Go3 originaali „Armastus võidab alati“ osalised, nii suhtes kui ka vallalised, lennutatakse päikselisele palmisaarele puhkama, lõbutsema ja üksteist proovile panema, et viia endaga koju suur auhinnafond, mis on 10 000 €! Öeldakse, et suhte juures on kõige raskem proovikivi koos reisil käimine ja see pannakse suure raha eest proovile.

Kristjan nentis, et telesaatejuhina ta kedagi matkima ei hakka, vaid annab endast parima, et roll oleks võimalikult tema ise. „Kindlasti annan endast parima, et olla ettevalmistunud ja valmis kõikideks ootamatusteks. Teisipidi eks sellise uue formaadi puhul peabki jätma ootamatusteks ruumi ja usun, et tulen igast olukorrast välja,“ ütles kogenud näitleja.

Lüüs uues rollis palju proovikivisid ei näe, sest kogemusi andekal näitlejal puudu pole. „Tõsi ta on, et saadet pole varem olnud au juhtida, seda enam veel välismaal. Teisalt päevi, õhtuid, pulmi on juhitud küll ja veel ning ega ka kaamera ees olemine pole mulle enam võõras. Seega tuleks need kogemused lihtsalt kokku panna.“