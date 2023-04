Ott Tänak esimesest kiiruseületamisest: ikka tuksis oli

Küsimusele, kas rallil võib ka saada kiiruseületamise eest trahvi, vastas Ott jaatavalt: „Eks kohalik organisatsioon tahab vahel rohkem trahvida kui kohalik politsei isegi,“ tunnistas Tänak, et neid ikka jälgitakse ja GPS-i jälgimisseade on peal.

Kas Tänak on kunagi kinos nutnud? „Ma ei tea, mis nutmine on, aga ikka vahel võtab ikka silma märjaks,“ tunnistas Tänak ka oma pehmemast poolest kinoskäimistele „Valedetektori“ all mõeldes.