Sten-Erik Jantsoni armastatu avaldab, et Tiina Jantson võttis temalt Missis Estonia tiitli, kuna ta ei olnud nõus aborti tegema. Tiina Jantson: see ei vasta tõele!

Täna ilmunud Kroonika kirjutab meelelahutusärimehe Sten-Erik Jantsoni ja Daana Suun-Jantsoni lahutustest ja sellest, et Sten-Erik Jantson on saanud lapse Elina Kovalenkoga (36), kes valiti neli aastat tagasi Missis Estoniaks. Iludusvõistluse korraldaja ja Sten-Eriku ema Tiina Jantson ütleb, et ta võttis Kovalenkolt missisetiitli ära, kuna selgus, et naine oli teinud erootilisi fotosid. Elina Kovalenko aga ütleb, et Tiina Jantson võttis tiitli, kuna ta ei olnud nõus tegema aborti, loobuma lapsest, kelle isa on Sten-Erik Jantson...