Kaheksa Eurovisionil osalevat riiki protestivad. Rootsi ajalehe sõnul soovis ka Eesti osaleda, kuid tiimi esindaja väidab vastupidist

Nimelt on mainitud riikidele pinnuks silmas see, et sel aastal on tehtud muudatusi ajakirjanike töös, ja delegatsioonid arvavad, et seetõttu on neil keerulisem kajastust saada. Nimelt avatakse pressikeskus alles päev enne esimest poolfinaali. Tavaliselt on pressikeskuses juba nädal varem kümneid intervjuusid antud. Samuti ei korraldata pärast proove pressikonverentse ja meedia esindajaid lastakse ainult kindlatesse proovidesse.