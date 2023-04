Kas Camilla pürgib liiga esile? Brittides tekitab kahtluseid tema uus tiitel ja roll Charlesi kroonimisel

Lahkunud kuninganna Elizabeth II üheks viimaseks sooviks, mille ta avaldas eelmisel aastal aset leidnud plaatinajuubeli käigus, oli see, et tema vanima poja abikaasa truudust paleel austatakse pärast tema surma sellega, et Camillale antakse queen consorti ehk kuninga abikaasa tiitel. Arvestades, kui negatiivselt Suurbritannia avalikkus veel kümme aastat tagasi Camillasse suhtus, oli see ülimalt suur samm. Muidu oleks pärast Elizabethi surma nimetatud teda princess consoritks. Nii otsustati 2005. aastal, kui Charles ja Camilla abiellusid.

Kuid vähem kui aasta ajaga on Camilla staatus meeletult tõusnud ning siit-sealt on tekkinud seetõttu ka pahameel. Näiteks näib, et Buckinghami palee otsustas Elizabethi viimast soovi poolenisti eirata ehk queen consorti teine pool on ära jäetud ning Camillast saab laupäeval täieõiguslik kuninganna. Sellele vihjavad 2000 külalisele saadetud kutsed, kus kasutatakse antud tiitlit ning samuti on Camilla edasistel töökohustustel nimetatud teda kuningannaks.

Võiks arvata, et 6. mail on kroonimise „peategelaseks“ ikkagi ainult Charles, siis tegelikult viiakse ka Camillaga läbi teatud protseduurid. Kokku koosneb kroonimine kuuest osast, millest üks ongi pühendatud Camillale. Kuningliku perekonna veebilehel on selline märge: „Kuninga abikaasa kroonitakse kuningaga koos. Kuigi tseremooniad on sarnased, siis see on lihtsam.“