Kõik sai alguse sellest, et Delfi Naisteka taskuhäälingusaates „Bitch“ käis külas staarisaatest tuntuks saanud Maribel Vääna. Saates tulid teemaks Eesti meelelahutusmaastiku meeldivad ja veidi ebameeldivamad naised. Vääna tunnistas, et tal on tunne, et ta ei meeldi Keili Sükijainenile.