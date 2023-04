FOTOD | Tartus peetakse Supilinna päevi: ohtralt tegevust jagub nii suurtele kui väikestele

Tänavuste Supilinna päevade teema on „Kõik on platsis!“. Täitsa mitmes mõttes. Platsipäeval on ju kõik platsis. Sellel aastal löövad lapsed ja noored kaasa Marja mängutänava korraldamises. Supilinna (naabruse) ärid tulevad nõu ja jõuga appi.