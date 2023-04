Eurovisioni eksperdid avalikustasid enda lõpliku edetabeli. Eesti positsioon tekitas kommentaariumis furoori

Eestit esindavat Alikat ja tema võistluslugu „Bridges“ hinnati keskmiselt 5,83 punkti vääriliseks. Seda, et Eestit nii madalalt on hinnatud, on jäänud silma ka mitmele antud artiklit kommenteerinud huvilisele. „Armeeniat ja Eestit alahinnatakse,“ leiab üks kommenteerija. Teine huviline ei mõista, kuidas Eesti on jäänud isegi Albaaniast ja Maltast alla poole. Mõlemad kommentaarid on saanud meeldimisi ka teistelt lugejatelt.