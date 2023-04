Sel pühapäeval avaneb võimalus piiluda enne finaali hittsaate „Tähtede täht“ telgitagustesse

Konkurents on olnud tihe ja võistlejad on andnud kuue põneva saate jooksul endast kõik, et näidata oma lavalist võimekust erinevates muusikažanrites. Televaatajate ette on jõudnud vapustavad etteasted, kus kõik kaheksa tähte on avanud end ennenägematust küljest.