Triin Luhats selgitas, miks hakkasid levima kuuldused tema ja Toomase lahkuminekust: kõigil lähevad vahel suusad risti

„Selle peale ütlen, et kui inimesed vähegi pildis figureerivad, on ainult aja küsimus, millal järg selliste teemadega sinuni jõuab,“ ütleb ta toona levinud kuulujuttude kohta.

Mis siis paari vahel tegelikult juhtus? „Kõigil lähevad vahel suusad risti. Jumal küll, saage aru, peab riidlema, peab kaklema, kõik tunded on okei! Mina küll julgustan inimesi kõiki oma tundeid läbi tundma. See on suur väärtus, kui suudad tundeid tunda. Palju hullem on olla olukorras, kus sa ei suuda mitte midagi tunda, ei viha ega kurbust,“ leiab Triin.