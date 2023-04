Täna on volbriöö, ning suuremad pidustused Emajõe Ateenas on alles algamas. Ametlikum ja akadeemilisem osa on ent juba läbi: üliõpilaskorporatsioonid marssisid Vanemuise mäelt alla linna, et võim üheks ööks linnapea käest endale võtta.