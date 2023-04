Kas see on nüüd viimane kord? Mallukas läks samast peigmehest juba mitmendat korda lahku

Kolme lapse ema paljastas uudise oma blogis, kus ta tunnistas, et suhe lõppes juba kuu aega tagasi, kuid kuna nad on varemgi uuesti kokku läinud, siis ei tahtnud lahkuminekust kohe avalikult rääkida. Vahepealsel ajal on Mallukas jõudnud ka korra Tinderisse minna. Kuigi postituses ei paljasta 33-aastane naine, et mis nende suhtele lõpuks saatuslikuks sai, siis ta annab mõista, et Gert tõi tema ellu rohkem pisaraid kui naeru.