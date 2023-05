KLÕPS | Üks tuntud nägu riigikogus lisaks: sisulooja ja laulja Desiree Mumm alustas parlamendis praktikaga

Desiree postitas endast möödunud nädala pildi sotsiaalmeediasse, kus teatas suure rõõmu ja uhkusega, et on nüüd riigikogu väliskomisjonis praktikal. „Kes mind siin kauem jälginud on, arvatavasti teab, et olen välissuhete ja diplomaatia vastu juba aastaid huvi tundnud,“ kirjutas ta Instagrami postituses ja tõi välja, et õppis bakalaureuseõppes Tallinna Ülikoolis riigiteadusi ning on nüüd oma teadmisi täiendamas Tartu Ülikoolis Skytte instituudis magistriõppes, kus tema fookuseks on Euroopa õpingud.