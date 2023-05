VIDEO | Alika Milova Eurovisionile minev kohver kaalus 22 kilogrammi: pakkisin kaasa kolmed erinevad jalanõud

„Emotsioonid on kindlasti laes, ma ei saanud isegi normaalselt magada. Emotsioonid on täiesti laes, elevil, põnevil. Väga ootan seda aega, millal saan esimest korda ka Liverpooli näha ja homme esimest korda lavale astuda,“ kirjeldas Alika, mis tunnetega ta Eurovisionile suundub.

Mis oli parim soovitus, mille Alika enne Eurovisionile minekut sai? Lauljanna tõdes, et parim soovitus tuli temalt endalt. „Mina iseendasse usun ja tean, et saan sellega hakkama kümneid kordi paremini kui kunagi veel. Mina isiklikult endale olen eesmärgi pannud, et soovin uhkelt esindada Eestit Eurovisionil ja samas mitte üle närvitseda. Praegu just nii ma tunnengi ennast ja loodan, et nii tunnegi end poolfinaalis ja loodetavasti finaalis ka,“ ütles ta.