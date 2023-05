Soome „Öökülalise“ saatejuht avaldas, et Anu Saagimile ta uuesti külla ei läheks: ma ei tea, et ta oleks inimesena muutunud

Kuigi üldiselt on Soome saate külalised televaatajatele hea mulje jätnud, siis Iltalehti kirjutab, et vaatajatel on meeles kaks episoodi, kus Veitola end nende hinnangul külalise juures koduselt ei tundnud ning tal oli seal ebamugav. Ühes sellises episoodis külastas ta Anu Saagimi ja tema tollase abikaasa Ristomatti Ratia kodu ning teises Soome muusiku Andy McCoy kodu. Saagimi episood läks eetrisse saatesarja esimesel hooajal 2015. aastal.