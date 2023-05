FOTOD | Värvikad kostüümid ja ohtralt alkoholi: põhjanaabrite volbripidu ehk Vappu võeti Helsingis suurelt ette

See, et tol õhtul on palju väljakutseid nii politseil kui ka kiirabil, ei ole Soomes erakordne. Helsingin Sanomat kirjutab, et eile tähistas Helsingi kesklinnas Vapput ligikaudu 60 000 -70 000 inimest. Õnneks möödusid pidustused üle kogu Soome siiski rahulikult.