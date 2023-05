Eda-Ines Etti ühiskonna survest: üritasin viisakalt vastata, kui jälle küsiti selle kohta

Teller tunnistas, et on viimastel aastatel tundnud survet lapsi saada. Ines tõdes, et ka tema tundis enne emaks saamist pidevat survet. „Kuidagi ikka üritasin viisakalt vastata, kui jälle küsiti selle kohta,“ ütles Ines, lisades, et see oli päris tüütu.

Ines ütles mõned aastad tagasi intervjuus Anne & Stiilile, et lapse saamise soov tärkas temas alles siis, kui tema ellu tuli Mart (Inese elukaaslane – toim). „Ma tunnen, et minu puhul see oli tõesti kuidagi nii. Ma olen seda nüüd julgenud välja ka öelda, et ma ei olnud tugeva emainstinktiga inimene oma kahekümnendates ja kolmekümnendate alguses. Ma ei kujutanud ette, kuidas ma oleks ema. Mul ei olnud tugevat tunnet, et ma oleks väga hea ema. Ma ei kujutanud ette, et ma selle rolliga hakkama saaks. Kuid see enesekindlus saabus minu praeguse elukaaslasega. Minu lugu on selline,“ lausus Ines saates.

Ines tõdes, et nad on Mardiga lapse kasvatamisel väga sarnased. „Me oleme suhteliselt sarnaste väärtushinnangutega inimesed, mis teeb meil lapse kasvatamise lihtsamaks. Tundub, et saame hakkama!“ naljatles lauljanna.

Inese elukaaslane on Mart Vips. Paaril kasvab kodus 2020. aasta novembris sündinud poeg Gustav. 2016. aasta lõpus täheldasid televaatajad, et menuka laulja ja saate „Me armastame Eestit“ juhi sõrmes särab kaunis valge kiviga sõrmus. Mart oli jõuluaegu palunud Inese kätt. “Tuleb tunnistada, kihluse aeg on väga ilus aeg,“ tõdes Ines hiljem ühes teleintervjuus napilt.