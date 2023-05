Hea film või seljamassaaž? Getter Jaani avaldas, kuidas ta tegusast päevast lõõgastub

Hetkel on Getter kaasa löömas saates „Tähtede täht“, kus ta on kogunud teiste osalejatega võrreldes kõige suurema punktiskoori. Kuidas on lauljanna suutnud oma aega jagada nii töö, kihlatu Ott-Sander Palmi kui ka peagi 4-aastase tütre Emily vahel?

„Mu elu ei ole tegelikult üldse nii kiire, kui ehk tundub. Ma olen küll tegus, aga asjad on jaotatud sedasi, et ei peaks kiirustama, vaid saaksin keskenduda ühele kindlale projektile, milleks hetkel on „Tähtede täht“. Proovid juhendajatega ja iseseisvad proovid olen sättinud ajale, mil tütreke on lasteaias, ning õhtu on pühendatud perele,“ sõnas Getter.

„Õhtud on praegu nii pikalt valged, seega me tihtipeale veedame veel ilusa ilmaga aega õues, näiteks jalgrattaga sõites või kiikudes. Kui on ees ootamas tegusam päev, mis läheb hilisõhtuni välja, on suureks abiks just pere,“ tõdes lauljanna.

Veel rääkis Getter sellest, millest ta oma tihedas päevas leiab lõõgastust ja pingeleevendust. „Ma armastan kodus olla. Just siin puhkan ma kõige paremini ennast välja,“ lausus ta.

„Mulle väga meeldib ka jalutamas ja jooksmas käia. Neid variante on mitmeid, kuidas lõõgastuda, täiesti oleneb päevast. Mõnikord piisab ka ühest heast filmist ja muidugi heast selja- või peamassaažist ei ütle ma ka kunagi ära,“ avaldas ta oma lõõgastuse saladuse.

