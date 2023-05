Kristina Šmigun-Vähi madalseisust: ka minul on olnud momente, kus ma ei ole tahtnud elada

„Iga inimese elus on head ja on halba. On perioode, kus oledki väsinud, masenduses ja kõik on halvasti. See möödub ja vaheldub hetkedega, mil oled väga õnnelik. Peab oskama sellega toime tulla, seedida, maha rahuneda. Ka minul on olnud momente, kus ma ei ole tahtnud elada. Neile tagasi vaadates tundub see täiesti loomulik, sest mu elu on olnud nagu Ameerika mäed,“ tõdes Šmigun.