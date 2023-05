FOTOD | „Tuhkatriinumängu“ esietendus tõi Viimsi Artiumisse nii poliitikuid kui ka kultuuriinimesi

Üheksa aastat pärast abiellumist otsustab ta minna tagasi Peremehe majja, kust ta ballil leitud kinga abil leidis oma Tuhkatriinu. Kes on päris Tuhkatriinu ja kus ta on? Sellele küsimusele asubki hinnatud näitleja Pääru Oja poolt kehastatud Prints vastuseid otsima. Tema otsingud on aga täis intriige, ootamatusi ja sügavat inimlikkust, mis tõmbavad vaataja meeled pinevile ja panevad südame kiiremini põksuma. Printsi teele jäävad nii Köögi-Tuhkatriinu ( Ester Kuntu ), Lossi-Tuhkatriinu ( Mirtel Pohla ), Peremees ( Elmo Nüganen ), Perenaine ( Epp Eespäev ) kui ka Peretütred ( Piret Krumm ja Jaanika Arum ).

Teater on alati olnud oluline osa Eesti kultuurist ja selle ajalugu on täis meistriteoseid ja tähenduslikke hetki. Üks neist on kindlasti Paul-Eerik Rummo „Tuhkatriinumängu“ esietendus aastal 1969. Seda lavastust peetakse tõeliselt murranguliseks, sest aitas kaasa eesti teatriuuendusele ning tõi kaasa hulgaliselt uusi ideid ja inspiratsiooni tulevikutegijatele. Parima lavastaja tiitliga pärjatud Karl Laumetsa ja tunnustatud filmilavastaja ja stsenaristi René Reinumägi lavastuse uusversioon on ainese uuenduslikkuse viinud veel järgmisele tasemele. 1. mail esietendunud „Tuhkatriinumängu“ on põimitud klassikalise teatri elemendid rikastatud omanäolise ja silmapaistvalt vaatemängulise visuaaliga. Ka kõrvadel on põhjust uudishimu tunda, sest selliseid rütme pole Viimsi Artiumi ruumides veel enne kuuldud.