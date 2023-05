FOTO | Tom Hanks tähistas koos abikaasaga 35. pulma-aastapäeva: armastus on kõik

Tomi pikk abielu Ritaga on Hollywoodis pigem erandlik. Üks kauge päev aastast 1972 olevat määranud Tom Hanksi tulevikku ootamatult palju. Siis oli noor Tom olnud sõbra pool ja teleris mängis seriaal „The Brady Bunch“. Ilmselt ei mäleta või ei tea seda sarja isegi Ameerikas enamik inimesi, aga Tomil on see hästi meeles.

Käimasolevas osas mängis tegelast nimega Pat Conway noor Rita Wilson. „Ma mäletan, et mõtlesin: see on üks magus tüdruk,“ on Tom hiljem meenutanud. Läks veel palju aastaid, enne kui Tom ja Rita kohtusid. 1978. aastal abiellus tollal tundmatu näitleja Tom Hanks teise tundmatu näitleja Samantha Lewesiga. Neil sündis kaks last, Colin (1977) ja Elizabeth (1982). 1987. aastal nad lahutasid.