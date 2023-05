Greta Korju esimene suudlus ei olnud mehega: olime tollal päris noored

„See polnud tüüpiline esimene suudlus poisiga, vaid hoopis uudishimulik eksperiment oma parima sõbrannaga. Olime tollal päris noored. Siiras sõprus viis meid selleni, et otsustasime sõbrannaga omavahel suudlemist proovida, et mõista, mida imet see endast kujutab, et seda filmides nii palju pidevalt näidatakse,“ tõdes Korju.