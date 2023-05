Kultuuriajakirjanik Kaspar Viilup HÕFFist: kas filmi- ja teatrisõbrad tulevad sinna selleks, et sinu üleolevat ilkumist kuulata?

„Mida ma selle all silmas pean? Kino- või teatrisaali astudes, kunstinäitust külastades või kontserdil viibides peaks iga külastaja aduma üht: lisaks sellele, et sina veedad seal toredalt (ja HÕFF-i näitel tihti, khm, ka ülemäära joovastunult) aega, on ka kümneid, kui mitte sajad teised inimesed leidnud enda päevast need paar tundi, et muu elu kõrvale jätta ja korra meelele puhkust pakkuda,“ kirjutab aasta filmiajakirjanikuks valitud Viilup.