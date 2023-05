Kas „Uues laulus“ kõlas Shanoni loo koopia? Elina Born: olen väga sarnast lugu kuulnud, küll ühe teise Eesti bändi esituses

Pühapäeval eetrisse läinud TV3 laulusaate „Uus laul“ järel on tekkinud ühismeedias diskussioon saates esitatud Boamadu võistlusloo „Suveööl“ üle. Kui saates tõi kohtunik Elina Born välja, et on Boamao looga sarnast pala kuulnud ühe teise Eesti bändi esituses, siis televaatajate hinnangul on laulu „Suveööl“ näol tegemist Shanoni loo kopeerimisega.