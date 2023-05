VIDEO | Birgit Sarrap avaldas, kuidas superstaariks pürgijaid hindama hakkab: keskendun esmamuljest kaugemale vaatamisele

„Ma nautisin seda rolli ja tundsin ennast väga koduselt ja väga hästi. Ma tunnen, et ma teen seda tõesti südamega. Olles ise selle kadalipu kõik läbinud, tean, mida see tähendab,“ muljetas Birgit ja lisas, et tegemist on talle väga tähtsa saatega.

Birgit asub kohtunikutoolile teist korda. Millele ta sel hooajal lauljaid hinnates ekstra tähelepanu pöörab? „Ma üritan rohkem suuta ennast panna mõtlema selle inimese sisse. Muidugi on ainult see esmamulje, mis lõpuks ju meile töötab, aga et ma suudaksin äkki kuidagi sellest esmamuljest kaugemale näha. Inimeste võimetel on muidugi piirid ja see ei ole võimalik, aga kuidagi lihtsalt rohkem keskenduda ja tõesti inimesele sügavamale sisse näha. Võib-olla meil jäid mõned inimesed ju sellepärast nii-öelda märkamata, et see esmamulje võib-olla oli tagasihoidlik ja ei olnud kohe seda tunnet. Kui natukene antakse meile rohkem aega, et me saame selle inimesega tsipakene rohkem rääkida või midagi veel, siis äkki märkad ka midagi muud,“ lausus Birgit.