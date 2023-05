VIDEO | Mihkel Raud superstaarisaate uue hooaja eel: Eestis on rabavaid ja jahmatavaid noori lauljaid

Kas uuel superstaaril on võimalik viimast superstaari Alika Milovat ületada? Mihkli sõnul on see keeruline, aga mitte võimatu. „Muusikas ja kunstis ei olegi asi tingimata alati kellegi ületamises. Iga inimene on huvitav ja põnev justnimelt seetõttu ja sellel põhjusel kes ta on. Ma olen täiesti veendunud, et omal moel meid positiivses mõttes rabavaid ja jahmatavaid noori lauljaid on Eestis lisaks Alika Milovale veel,“ lausus Mihkel.

Kuidas on Mihkel aga Pärnus elamisega kohanenud? Muusiku sõnul läheb tal suvepealinnas väga hästi. „Eks teatav osa minu professionaalsest elust, nagu see saadegi, toob mind väga tihti ka Tallinnasse, aga tõsi on see, et minu põhiline kodu on Pärnus ja mulle meeldib seal väga. Väga mõnus, tore linn, toredad inimesed, asjad on kõik käe-jala juures, liiklust ei ole,“ loetles Mihkel Pärnu plusse. Suvepealinnas resideeruv muusik veel Pärnus ujuma jõudnud pole. „Aga päevitanud juba olen rõdul nii, et kõik on fantastiline,“ avaldas ta.