VIDEO | Superstaarisaate kohtunik Koit Toome: andekad noored jäävad kindlasti silma

„Kaks aastat on mööda läinud - väikses Eestis on kindlasti väga palju andekaid noori peale kasvanud. Nagu me täna siin rääkisime ka, et see saade ise on nagu kiirtee ühele noorele artistile. Väga hea platvorm ennast näidata produtsentidele, laulukirjutajatele, plaadifirmadele. Ja nagu on elu näidanud, siis need, kes on tõesti andekad noored, need kindlasti jäävad silma ja kindlasti on neil väga suur potentsiaal artistina oma karjääri hakata tegema,“ rääkis Koit sellest, milline hea võimalus superstaari saade sinna pürgijatele on.