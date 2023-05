Liis Lemsalu saab endale keeldumist lubada: „Eelmine aasta ütlesin päris suuri teleprojekte ära“

Ajakirjanike lemmikküsimuse peale, kuidas sul läheb ja millega sa tegeled, vastas Liis enesekindlalt. „Mul praegu läheb tegelikult päriselt ülihästi.“ Liis rääkis, et talle olevat eelmine aasta väga palju erinevaid teleprojekte pakutud, aga ta ei olnud enesega õiges kohas, et neid vastu võtta. „Eelmine aasta ma ütlesin päris palju selliseid suuri teleprojekte ära.“ Liis tõdes, et ta on justkui tahtnud neid teleprojekte väga teha, aga aeg pole olnud piisavalt küps. „Ma otsustasin, et aa okei, et äkki kui neid pakkumisi tuleb veel see aasta, järgmine aasta, et siis kui on õige aeg, siis ma ütlen ja.“