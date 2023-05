VIDEO | Üks maailma tuntumaid naisartiste Doja Cat näugus Met Gala intervjuul mikrofoni ega vastanud ühelegi küsimusele

Metropolitani kunstimuuseumis peetav Met Gala on heategevuslik ball, mis toimub tavaliselt maikuu esimesel esmaspäeval. Ürituse peakorraldaja on ajakirja Vogue peatoimetaja Anna Wintour.

Choupette on kaslaste seas täielik diiva, kellel on oma ametlik Instagrami konto ja mitteametlik paroodiakonto Twitteris. Muuseas on Choupette’il kümneid tuhandeid jälgijaid. Inimesed on ilmselgelt sinistest silmadest ja kohevast kasukast lummatud.