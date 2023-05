VIDEO | „Harjuta, harjuta ja veel kord harjuta!“ „Eesti otsib superstaari“ eelmise hooaja osalejad jagavad tulevastele staarihakatistele soovitusi

Märten nõustus Andreasega ja rõhutas veel kord, et tuleb jääda iseendaks. „Leia endale inimesi, keda sa usaldad ja kes saavad sind aidata, sest üksi olemine võib osutuda raskeks,“ on Männiste kindel.

Teisele kohale jõudnud Wanda-Helene tõdes, et see teekond on raske. Ta soovitas superstaariks pürgijatele harjutada, harjutada ja veel kord harjutada. „Kui sa ise tunned ennast kindlalt, siis ei ole sul mitte midagi karta. Vahet ei ole, mida kohtunikud ütlevad, peaasi et sa ise oled rahul sellega, mida sa teed,“ ütles ta.