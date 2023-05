Kunstnik Toivo Freeman Pilt vihastas menuka restorani peale: põhjus on juhtkonna valelikkus!

Kunstnik Toivo Freeman Pilt (42) on marus, sest menukas Telliskivi Loomelinnaku restoran Kivi Paber Käärid, mis kuulub Tanel Tatterile (44), teatas ootamatult, et võtab tema maalid maha. Üks töö on Toivo sõnul ka rikutud: maalil kujutatud modelli silmad on välja torgatud.