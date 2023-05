Hollywoody staar Kevin Costner teatas järsku 18 aastat kestnud abielu lahutamisest, kuid avalik põhjus kõlab veidralt

Näitleja Kevin Costner ja tema abikaasa Christine Baumgartner on otsustanud oma pea 19 aastat kestnud abielu lõpetada. Teisipäeval CNN-ile saadetud avalduses vihjas Costneri esindaja Arnold Robinson, et lahku mindi konkreetse põhjuse pärast, mitte armastuse otsa saamise tõttu. „Asjaolud, mida ei olnud võimalik kontrollida, on põhjustanud olukorra, kus härra Costneril tuleb osaleda abielulahutuse menetluses,“ ütles ta ja palus, et selle keerulise aja jooksul austataks Costneri, Baumgartneri ja nende laste privaatsust.